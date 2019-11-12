2019-11-12T07:42:25+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга в 2020 году благоустроят еще 42 двора

Деньги на это возьмут из федерального, областного и местного бюджета
Мария Трапезникова
Поделиться:
В этом году власти благоустроили 39 дворовВ этом году власти благоустроили 39 дворовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В этом году в рамках федерального проекта в Екатеринбурге благоустроено уже 39 дворов, еще 42 планируется отреставрировать в 2020 году. На это дело уже подана заявка в региональное Министерство энергетики и ЖКХ.

- В этом году для этих целей предусмотрено финансирование в размере 249 миллионов рублей, из которых 23 миллиона будут потрачены из местного бюджета, 18 миллионов – из средств собственников жилых домов, а остальное – из федеральной и областной казны, - отметил замначальника Управления жилищного и коммунального хозяйства Екатеринбурга Роман Арстаналиев.

Все поданные в Минэнергетики заявки будут определены в результате конкурсного отбора уже в январе. В обязательном порядке во дворах поставят урны, скамейки, обустроят дворовой подъезд. Помимо этого планируется отреставрировать детские и спортивные площадки, а также построить больше мест для выгула собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Принял Вознесенскую горку за пожарный проезд: водитель из Перми застрял на склоне у ТЮЗа
На Урале начальника лесной охраны оштрафовали на два миллиона за взятку
Альфа-Банк предложил своим розничным клиентам сервис по дистанционной юрпомощи
Участвовал в конкурсе как и все: директором «Монетного щебеночного завода» на Урале снова стал Ездаков
В уральском городе сгорел мебельный цех
Весной 2020 года в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов по шахматам
Звоните, если обидели: куда жаловаться на вульгарных екатеринбургских таксистов
Много зелени и зон отдыха: на набережной Исети в центре Екатеринбурге построят линейный парк с амфитеатром
Юные синхронистки из Екатеринбурга выиграли крупный турнир по плаванию в Москве
«Вытаскивали из окон с помощью автолестницы»: под Екатеринбургом из горящего дома спасли девять человек, включая двух детей
Проект нового зала свердловской филармонии покажут на главном культурном форуме в Питере
Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин уходит на пенсию
На Урале экскаватор повредил газопровод и скрылся с места происшествия
Свердловская область получила миллиард рублей на строительство ЕКАД
Банк «НЕЙВА» заключил партнерское соглашение с ведущим оператором облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком»
В Нижнем Тагиле обновят схему движения маршруток
РЭК ответила родителям школьников, почему Е-карту не могут вернуть в метро Екатеринбурга