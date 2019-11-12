Власти Екатеринбурга в 2020 году благоустроят еще 42 двора

СЕГОДНЯ 06:04 2019-11-12T07:42:25+03:00

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В этом году в рамках федерального проекта в Екатеринбурге благоустроено уже 39 дворов, еще 42 планируется отреставрировать в 2020 году. На это дело уже подана заявка в региональное Министерство энергетики и ЖКХ.

- В этом году для этих целей предусмотрено финансирование в размере 249 миллионов рублей, из которых 23 миллиона будут потрачены из местного бюджета, 18 миллионов – из средств собственников жилых домов, а остальное – из федеральной и областной казны, - отметил замначальника Управления жилищного и коммунального хозяйства Екатеринбурга Роман Арстаналиев.

Все поданные в Минэнергетики заявки будут определены в результате конкурсного отбора уже в январе. В обязательном порядке во дворах поставят урны, скамейки, обустроят дворовой подъезд. Помимо этого планируется отреставрировать детские и спортивные площадки, а также построить больше мест для выгула собак.

ИСТОЧНИК KP.RU