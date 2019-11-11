Проект нового зала свердловской филармонии покажут на главном культурном форуме в Питере
Проект нового зала свердловской филармонии покажут на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он пройдет с 14 по 16 ноября. Презентация архитектурно-художественной концепции состоится в пятницу, 15 ноября, в атриуме главного штаба Эрмитажа.
- Это современное мультикультурное пространство, позволяющее объединить классические традиции и самые современные подходы к концертной деятельности и музыкальному исполнительству, создающее условия для реализации крупных культурных проектов и внедрения инноваций в событийной индустрии, - написано на сайте международного культурного форума.
Конкурс на проект нового концертного зала филармонии был объявлен губернатором Евгением Куйвашевым в 2018 году. Всего на конкурс подали заявки 47 архитектурных бюро. Победителем стало бюро Zaha Hadid Architects из Великобритании. Согласно проекту этого бюро филармонический комплекс будет состоять из четырех залов: два в новом здании и два в уже имеющемся историческом здании.
ИСТОЧНИК KP.RU