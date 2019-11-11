Проект нового зала свердловской филармонии покажут на главном культурном форуме в Питере

СЕГОДНЯ 20:05 2019-11-11T20:05:15+03:00

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Проект нового зала свердловской филармонии покажут на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он пройдет с 14 по 16 ноября. Презентация архитектурно-художественной концепции состоится в пятницу, 15 ноября, в атриуме главного штаба Эрмитажа.

- Это современное мультикультурное пространство, позволяющее объединить классические традиции и самые современные подходы к концертной деятельности и музыкальному исполнительству, создающее условия для реализации крупных культурных проектов и внедрения инноваций в событийной индустрии, - написано на сайте международного культурного форума.

Конкурс на проект нового концертного зала филармонии был объявлен губернатором Евгением Куйвашевым в 2018 году. Всего на конкурс подали заявки 47 архитектурных бюро. Победителем стало бюро Zaha Hadid Architects из Великобритании. Согласно проекту этого бюро филармонический комплекс будет состоять из четырех залов: два в новом здании и два в уже имеющемся историческом здании.

ИСТОЧНИК KP.RU