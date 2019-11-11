СЕГОДНЯ 18:37 2019-11-11T18:37:33+03:00

Без газа остались 2 школы и 119 домов

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На Урале экскаватор повредил газопровод и скрылся с места происшествия. Сейчас водителя машины ищут сотрудники ГИБДД. Он оставил без газа 2 школы с 119 частных домов в селе Черноусово Белоярского городского округа.

- В результате проведения несанкционированных земляных работ экскаватором был повреждён газопровод диаметром 200 мм. Поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы возгорания и взрыва нет. Производится подготовка к ремонтным работам, - рассказали в МЧС Свердловской области.

На месте происшествия работают специалисты газовой службы и оперативная группа МЧС. Аварийно-восстановительные работы планируют начать завтра в восемь утра.

ИСТОЧНИК KP.RU