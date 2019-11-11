СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-11T18:09:04+03:00

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Свердловская область получила миллиард рублей на строительство ЕКАД. Деньги на обновление трассы выделили в правительстве РФ. Региональные власти уже распределили эту сумму. Так, за 570 миллионов рублей построят 10 километров трассы, которая соединит Полевской тракт с Челябинским. А на оставшиеся 430 миллионов рублей реконструируют самый старый участок ЕКАД - Семь Ключей - Большой Исток. Его начали переделывать уже в этом году - расширили 750 метров дороги до четырех полос.

- Евгений Куйвашев поручил замкнуть Екатеринбургскую кольцевую автодорогу к 2023 году, до начала летней Универсиады. ЕКАД сможет развести транспортные потоки в другие районы города и пригород, избегая перегруженных улиц, - рассказали в департаменте информационной политики.

В этом году уже выделялись дополнительные деньги на строительство ЕКАД. 300 миллионов рублей было направлено также из федерального бюджета. Всего на ремонт свердловских трасс в этом году потратили 1,9 миллиарда рублей из бюджетов городов и области.

ИСТОЧНИК KP.RU