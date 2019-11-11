2019-11-11T18:09:04+03:00
Общество

Свердловская область получила миллиард рублей на строительство ЕКАД

Замкнуть дорогу должны до начала Универсиады
Алина СУРИНА
Поделиться:
ЕКАД полностью реконструируют к 2023 годуЕКАД полностью реконструируют к 2023 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловская область получила миллиард рублей на строительство ЕКАД. Деньги на обновление трассы выделили в правительстве РФ. Региональные власти уже распределили эту сумму. Так, за 570 миллионов рублей построят 10 километров трассы, которая соединит Полевской тракт с Челябинским. А на оставшиеся 430 миллионов рублей реконструируют самый старый участок ЕКАД - Семь Ключей - Большой Исток. Его начали переделывать уже в этом году - расширили 750 метров дороги до четырех полос.

- Евгений Куйвашев поручил замкнуть Екатеринбургскую кольцевую автодорогу к 2023 году, до начала летней Универсиады. ЕКАД сможет развести транспортные потоки в другие районы города и пригород, избегая перегруженных улиц, - рассказали в департаменте информационной политики.

В этом году уже выделялись дополнительные деньги на строительство ЕКАД. 300 миллионов рублей было направлено также из федерального бюджета. Всего на ремонт свердловских трасс в этом году потратили 1,9 миллиарда рублей из бюджетов городов и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект нового зала свердловской филармонии покажут на главном культурном форуме в Питере
Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин уходит на пенсию
На Урале экскаватор повредил газопровод и скрылся с места происшествия
Банк «НЕЙВА» заключил партнерское соглашение с ведущим оператором облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком»
В Нижнем Тагиле обновят схему движения маршруток
РЭК ответила родителям школьников, почему Е-карту не могут вернуть в метро Екатеринбурга
В Екатеринбурге девушка-сирота сбежала от парня, который хотел ей сделать аборт
Двутавры ЕВРАЗ НТМК использовали для строительства московского метрополитена
Хотел перепродать на родине: в Кольцово таможенники забрали у жителя Китая 166 меховых шапок
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Власти Свердловской области ищут того, кто создаст самый оригинальный проект биатлонного центра Шипулина
Соврала, чтобы парень не наказал: на Урале женщину отправили под суд за ложное обвинение в изнасиловании
На Урале предприятие оштрафовали на 40 тысяч из-за отсутствия лицензии на вредные отходы
В Екатеринбурге врачи стали получать по 75 тысяч рублей в месяц
Робот научит дошкольников Екатеринбурга собирать мусор раздельно
Екатеринбуржец, летевший в Дагестан, умер во время полета
В семье пополнение: к уральскому «Автомобилисту» присоединился защитник сборной Беларуси
Самолет главы УГМК вошел в ТОП-10 самых дорогих российских частных авиасуден
В Екатеринбурге под суд отправили белоруса, который через Москву провез 1,3 килограммов наркотиков
Как говорить с ребенком на взрослые темы: отвечает сексолог
«Что ты тут делаешь? Иди в лес»: голодная лиса бродила по центру уральского города
В Екатеринбурге из-за отсутствия холодной воды закрыли новую школу
«Будем дарить тепло»: в Екатеринбурге снова проведут европейскую рождественскую ярмарку
В Каменске-Уральском убрали неправильных «лежачих полицейских». Автомобилисты довольны
На Урале металлургический комбинат оштрафовали на 2,5 миллиона за погибшего рабочего
Теперь «светит» уже не одна статья: на «Таганском ряду» поймали сбежавшего заключенного