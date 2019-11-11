СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-11T17:35:46+03:00

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Банк «НЕЙВА» заключил партнерское соглашение с ведущим оператором облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком»

«Манго Телеком» принадлежит известная на рынке деловых коммуникаций марка MANGO OFFICE. Виртуальными АТС MANGO OFFICE пользуются более 50 тысяч организаций — это предприятия торговли и сервиса, производственные и строительные компании, медицинские и туристические центры.

Клиенты Банка «НЕЙВА» смогут подключить MANGO OFFICE на особых условиях, рассказала директор департамента развития корпоративного бизнеса и продаж Банка «НЕЙВА» Татьяна Стерлина. Специальное предложение включает предоставление прямого городского номера или федерального номера в коде 8-800 без установочных платежей, трехмесячную скидку 50% на абонентскую плату за использование виртуальной АТС и платформы контакт-центра MANGO OFFICE, а также другие привилегии.

«На Урале не понаслышке знают, что поддержка бизнеса — для нас не пустой звук. Кроме привлекательных условий обслуживания счета и проведения платежей, активного развития инновационных финансовых сервисов, мы заинтересованы в создании дополнительных преимуществ для наших клиентов-предпринимателей», — говорит Татьяна Стерлина. — «Компаниям по всей стране решения MANGO OFFICE помогают делать хорошие продажи, строить сервис, вести командную работу, а наши клиенты могут получить эти решения в свои руки с существенной выгодой».

Банк «НЕЙВА» обслуживает порядка 12,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За 10 лет работы он открыл свыше 55 тысяч корпоративных счетов и выдал бизнесу более 20 тысяч кредитов.