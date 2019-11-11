2019-11-11T16:56:25+03:00
Общество

РЭК ответила родителям школьников, почему Е-карту не могут вернуть в метро Екатеринбурга

На просьбу вернуть проездной в подземку отреагировали в РЭК
Алина СУРИНА
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Сейчас школьники не могут расплачиваться Е-картой в метроСейчас школьники не могут расплачиваться Е-картой в метроФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональная энергетическая комиссия ответила родителям школьников, почему Е-карту не могут вернуть в метро Екатеринбурга. Документ опубликовала на свой странице в Facebook член Общественной палаты Свердловской области Екатерина Петрова. К ней почти месяц назад обратились родители школьников, обеспокоенные большими затратами на проезд своих детей. В опубликованном документе, написано, что метрополитен исключен из электронных проездных билетов по техническим причинам.

Фото: Facebook, Екатерина Петрова

Фото: Facebook, Екатерина Петрова

- Если коротко, то родителям предложено довольствоваться тем, что есть - 23,5 рублей минимальный тариф на трамвай-троллейбус-автобус и 27,5 в метро отдельно. Никто, конечно, не хочет разбираться и вникать, - написала на своей странице в Facebook Екатерина Петрова.

Там же в документе Региональная энергетическая комиссия добавила, что для граждан, имеющих доход ниже среднего, то есть тех, кто не может выделить из семейного бюджета достаточно средств на проезд ребенка, есть различные меры поддержки. Это, например, оказание социальной помощи малоимущим семьям или ежемесячное пособие на ребенка.

Напомним, ранее на запрос родителей юных горожан ответили в администрации. Там сказали, что тарифы на проезд школьников, являются экономически обоснованными и не могут быть снижены.

Сейчас родители надеяться, что Общественная палата организует круглый стол, чтобы обсудить тарифы для школьников и объяснит, как метро исключили из проездного по техническим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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