2019-10-17T16:23:29+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда снизят тарифы на проезд для школьников

Об этом на днях попросили родители юных горожан
Алина СУРИНА
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Сейчас в Екатеринбурге установлены специальные тарифы для школьников и студентовСейчас в Екатеринбурге установлены специальные тарифы для школьников и студентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда снизят тарифы на проезд для школьников. Об этом на днях попросили родители юных горожан. 80 человек написали обращение члену общественной палаты Екатерине Петровой. В первую очередь родителей школьников возмущает итоговая сумма проезда за месяц, которая у них получается при условии исключения метро из единого проездного. Мамы и папы ссылались в обращении на то, что в других городах для учеников образовательных учреждений есть безлимитные льготные проездные.

- Тарифы на проезд школьников в общественном транспорте и в формате проездного, и в формате электронного кошелька, являются экономически обоснованными и не могут быть снижены только потому, что «в других городах дешевле». Экономика общественного транспорта в разных городах различна, как и финансовые возможности бюджета по финансированию муниципальных транспортных предприятий. Администрация города Екатеринбурга предпринимает усилия по повышению доходности муниципальных транспортных предприятий, в том числе за счет изменения маршрутной сети. Когда эти цели будут достигнуты, тарифы на проезд будут пересмотрены, в том числе для школьников и студентов, - ответили в администрации города на обращение родителей.

Сейчас в Екатеринбурге установлены специальные тарифы для школьников и студентов. Стоимость проезда по ним ниже стоимости проезда для взрослых горожан. Согласно статистике компании «И-сеть», осуществляющей обслуживание Е-карты, в среднем ежемесячно общественным транспортом по месячным проездным и «электронному кошельку пользуется около 17 000 школьников. Они осуществляют в среднем 32 поездки. Стоимость каждой в среднем оценивается в 17,2 рублей. В месяц у школьника уходит на проезд около 544 рублей.

Что касается метро, то им ежемесячно пользуются 2 643 школьника Екатеринбурга, совершая в месяц в среднем по 10 поездок. Стоимость каждой в среднем 27,5 рублей. Тогда затраты на метро в месяц в среднем получаются 295 рублей.

Напомним, родители в обращении писали, что они тратят на проезд своих детей в транспорте минимум 1 800 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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