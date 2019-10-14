СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-14T18:15:47+03:00

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Родители Екатеринбурга просят вернуть Е-карту в метро. Горожане обратились к члену Общественной палаты Екатерине Петровой. Обращение подписали 80 человек. Екатерина петрова написала об этом на своей странице в Facebook.

- Родители возмущены стоимостью проезда в общественном транспорте города, а если точнее, итоговой стоимостью, которая у них получается при условии исключения метро из единого проездного. И их можно понять! После исключения метро из проездного, расходы на проезд выросли до 1,5-2 тысяч рублей в месяц? - написала Екатерина Петрова.

Родители обращались в комитет по транспорту, но там им ответили, что не могут поменять тарифы. Безлимитные льготные проездные для школьников есть Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах.

В обращении родители написали, что под «раздачу» попали самые одаренные и целеустремлённые дети Екатеринбурга - учащиеся ресурсных центров, Музыкального, Уральского хореографического и Свердловского мужского хорового колледжей, дети, посещающие олимпиадные занятия в УРГЭУ, в корпусе Урфу на Ленина-Тургенева, Кванториумы в Ельцин-центре, занятия в IT-Кубе на Эльмаше. Огромное число мест, где дети со всего города учатся, и куда удобнее всего добираться на метро.

- Если взять даже не каждый день, а 3-4 поездки в неделю на метро дополнительно к наземному транспорту, мы получаем стоимость проезда 850 руб+1024 руб. метро. (32 поездки в месяц) =1874 руб. в месяц и это минимум, а не безлимит на метро. А если учесть все возможные поездки, то в среднем на проезд школьник потратит около 2000 руб./месяц, - написали екатеринбуржцы в обращении.

В мэрии обещали прокомментировать просьбу родителей позднее. Напомним, в конце августа в администрации города создали рабочую группу, которая рассматривает возможность вернуть поездки на метро в безлимитный проездной, но о результатах пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU