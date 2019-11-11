Соврала, чтобы парень не наказал: на Урале женщину отправили под суд за ложное обвинение в изнасиловании

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-11T14:21:20+03:00

Женщина испугалась гнева своего парня и придумала, что ее изнасиловал ее 84-летний знакомый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она сама написала заявление в полицию, а затем сама же созналась в обмане

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В Первоуральске под суд отправили 54-летнюю жительницу Шалинского района, которую подозревают в ложном обвинении в изнасиловании. Оказалось, что она страдает алкоголизмом и тесно общается со своим 84-летним знакомым, который по доброте душевной периодически помогал ей деньгами и продуктами.

- И вот 5 октября этого года женщина снова гостила у пенсионера. Пробыв в гостях до полуночи, она решила идти домой, однако, в силу алкогольного опьянения, ей потребовалось на это несколько часов, - объяснили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Дома ее встретил ее молодой человек, который на повышенных тонах стал выяснить, где она столько времени была.

- Чтобы оправдаться и избежать его гнева, женщина придумала слезливую историю о том, что в тот момент, когда она была в гостях у пенсионера, он ее изнасиловал, - добавили в СКР.

Через три дня женщина решила пойти со своим ложным обвинением в полицию. Следователи начали проверку и позвали пожилого мужчину. Тот очень удивился таким новостям и попытался воззвать к совести своей знакомой, напомнив, как много он ей помогал.

- В этот момент совесть пробудилась в гражданке, и она призналась, что никакого изнасилования не было, а всю эту историю она выдумала лишь для того, чтобы оправдаться перед сожителем, - рассказали в СКР.

С пожилого мужчины все обвинения были сняты, а на женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ. Сейчас ей грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU