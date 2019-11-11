На Урале предприятие оштрафовали на 40 тысяч из-за отсутствия лицензии на вредные отходы
Все они относились к IV классу опасности
Предприятию назначили штраф в 40 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Слободо-Туринском районе оштрафовали местное предприятие из-за того, что у него не было лицензии на сбор и транспортировку жидких бытовых отходов. Все они относились к IV классу опасности.
- Предприятие нарушало требования закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об отходах производства и потребления», - объяснили в прокуратуре Свердловской области.
В связи с этим ведомство возбудило дело об административном правонарушении. Региональный арбитражный суд иск удовлетворил и обязал предприятие выплатить штраф в 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU