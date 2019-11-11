Самолет главы УГМК вошел в ТОП-10 самых дорогих российских частных авиасуден

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-11T14:29:36+03:00

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Одним из самых роскошных российских самолетов владеет уральский бизнесмен Андрей Козицын. Журнал Forbes включил его воздушное судно Airbus A310 в свой список из десяти самых дорогих частных самолетов, принадлежащих жителям России. По данным издания, самолет Андрея Козицына был выпущен в 2008 году и стоит 67 миллионов долларов.

- Джет развивает скорость до 820 км/ч и способен без дозаправки преодолеть расстояние в 7800 километров, - сообщают журналисты Forbes. - Такие технические параметры кажутся скромными по сравнению с современными самолетами. Но Андрей Козицын всегда питал страсть к раритетной технике. Он коллекционирует танки и боевые самолеты времен Великой Отечественной войны. Именно ему уральцы обязаны появлением музея «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме.

Также в списке упоминаются два самолета Романа Абрамовича Airbus A319 и Boeng 767-300ER, стоимостью 85 и 120 миллионов долларов соответственно и авиасудно Алишера Усманова Airbus A340-300 стоимостью 150 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU