2019-11-11T12:30:46+03:00
Общество

Как говорить с ребенком на взрослые темы: отвечает сексолог

В третьем классе большинство детей уже знают, чем занимаются родители
Лев ИСТОМИН
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Сексолог Екатерина Кацман. Фото: ОТВСексолог Екатерина Кацман. Фото: ОТВ
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Для многих родителей разговоры с детьми на интимные темы являются достаточно серьезным препятствием. Хотя сексуальное образование детей начинается с раннего детства, когда малышу объясняют, чем мальчики отличаются от девочек.

Сексолог Екатерина Кацман из Екатеринбурга уверена, что детям нужно говорить правду, не называя интимные части тела смешными словами.

- Информацию нужно давать постепенно, в соответствии с эмоциональным развитием ребенка. Нужно говорить о сексе напрямую, не делая из этой темы запретный плод, - говорит Екатерина Кацман.

По словам специалиста, серьезные разговоры на эту тему нужно начинать с 1-3 класса, потому что в этом возрасте большинство детей уже смотрели видео интимного характера. Поэтому им важно объяснить, что отношение к реальности там имеет только техника процесса. Но это не документальный кинематограф, там нет отношений, передает телекомпания ОТВ.

Если на порно сайты заходил школьник младших классов – нужно отвлечь от этих тем ребенка, однако, если подростку уже 15-16 лет, то запретить смотреть такие ролики будет сложно. Важно объяснить, что сюжет роликов не связан с реальностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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