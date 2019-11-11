«Что ты тут делаешь? Иди в лес»: голодная лиса бродила по центру уральского города
В центре уральского города Асбест заметили дикую лису. Рыжая плутовка гуляла по Форумной площади накануне вечером. Обитательницу леса увидел один из местных жителей, мужчина не побоялся подойти к лисице. К слову, животное даже не убегало от человека, но и погладить себя не позволила. Все это мужчина снял на видео.
- Что ты тут делаешь? Иди в лес, - говорит мужчина на видео.
Хитрая лиса гуляла по центру Асбеста.! другой источник
Пользователи соцсети «Вконтакте» в группе «Типичный Асбест», начали предполагать, что лиса болеет бешенством.
- Здоровая лиса не будет бродить в городе. У нее инстинкт! А вот бешенная будет ластиться, в глаза заглядывать и лизать руки. Бешенство смертельно!!! Помним об этом, - написала Лада Павлова под роликом.
Некоторые местные жители отметили, что плутовка вышла в лес, так как была голодной.
ИСТОЧНИК KP.RU