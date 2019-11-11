«Что ты тут делаешь? Иди в лес»: голодная лиса бродила по центру уральского города

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-11T12:14:51+03:00

Лиса совсем не убегала от человека, который ее заметил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В центре уральского города Асбест заметили дикую лису. Рыжая плутовка гуляла по Форумной площади накануне вечером. Обитательницу леса увидел один из местных жителей, мужчина не побоялся подойти к лисице. К слову, животное даже не убегало от человека, но и погладить себя не позволила. Все это мужчина снял на видео.

- Что ты тут делаешь? Иди в лес, - говорит мужчина на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743039" frameborder="0"></iframe> Хитрая лиса гуляла по центру Асбеста.! другой источник

Пользователи соцсети «Вконтакте» в группе «Типичный Асбест», начали предполагать, что лиса болеет бешенством.

- Здоровая лиса не будет бродить в городе. У нее инстинкт! А вот бешенная будет ластиться, в глаза заглядывать и лизать руки. Бешенство смертельно!!! Помним об этом, - написала Лада Павлова под роликом.

Некоторые местные жители отметили, что плутовка вышла в лес, так как была голодной.

ИСТОЧНИК KP.RU