2019-11-11T11:54:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за отсутствия холодной воды закрыли новую школу

Сейчас детей переводят на дистанционное обучение
Мария Трапезникова
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В школе из-за аварии отключили холодную воду, поэтому детей отправили по домамВ школе из-за аварии отключили холодную воду, поэтому детей отправили по домамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из-за отключения холодной воды временно закрыли школу №1 на Верх-Исетском бульваре, которую отреставрировали только в начале учебного года. С 12 ноября все дети переводятся на дистанционное обучение.

- Забрала дочь-первоклассницу, мне сказали, что из-за отключения холодной воды завтра в школе занятий не будет, только домашнее задание дали, - цитирует ngzt.ru маму одной из школьниц.

В МУП «Водоканал» информацию подтвердили и добавили, что воду отключили из-за аварии на улице Татищева, 6а.

- Там было повреждение на водоводе диаметром в 200 миллиметров. Утечка локализована, аварийно-восстановительные работы запланированы на завтра, - отметили там.

В «Водоканале» добавили, что, хоть водоснабжение восстановят завтра, вернуть школьников в строй получится только в середине этой недели.

- Для школы нужно будет провести лабораторные исследования воды на микробиологию, это займет около трех суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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