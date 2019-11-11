На Урале металлургический комбинат оштрафовали на 2,5 миллиона за погибшего рабочего

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-11T12:14:54+03:00

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Металлургический комбинат оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за погибшего в прошлом году рабочего. Так, 1 декабря 2018 года на территории завода произошло обрушение газохода сероулавливающей установки агломерационного цеха.

В тот момент на месте ЧП находились два рабочих, которые убирали наледь с установки, - один из них скончался на месте, «скорая» не успела ему помочь.

- Причиной трагедии стало плохое состояние территории, на которой проходили работы, - уточнили в пресс-службе Облсуда. – Помимо этого, проверочная комиссия выявила многочисленные нарушения требований законодательства, норм и правил в области промышленной безопасности.

В трагедии обвинили замначальника аглоцеха, где проходили работы, начальника участка комбината и прораба рабочей бригады.

- У погибшего молодого человека осталась мать и родной брат, которые проживали в Нижней Туре. Они обратились в суд с требованием компенсировать им моральный вред, - добавили в Облсуде. – Они испытали сильные нервные переживания, психологические страдания и стресс.

В связи с этим суд обязал компании выплатить родственникам компенсацию в размере 2,5 миллионов рублей. Решение пытались обжаловать и отменить, но его, в итоге, оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU