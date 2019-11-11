Прокуратура проверила детский сад на Урале, откуда сбежал двухлетний малыш
Прокуратура Верхней Салды проверила местный детский сад №13, где летом, 15 августа, произошло ЧП: во время утренней прогулки оттуда сбежал двухлетний мальчик.
Чрез 20 минут его, целым и невредимым, обнаружила местная жительница, после чего сразу сообщила об этом в отделение полиции. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в тот день воспитатель младшей группы, где находился мальчик, оставил детей без внимания.
- Руководитель детского сада не проинформировала полицию и родителей ребенка о его самовольном уходе из детского сада, что является нарушением, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В итоге, детский сад оштрафовали на 10 тысяч рублей, а заведующей и воспитателю объявлен выговор. Теперь за учебным заведением будет пристально следить местная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU