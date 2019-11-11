2019-11-11T07:50:47+03:00
Общество

Прокуратура проверила детский сад на Урале, откуда сбежал двухлетний малыш

ЧП произошло летом, когда мальчика оставили без присмотра
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мальчика оставили без присмотраМальчика оставили без присмотраФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Верхней Салды проверила местный детский сад №13, где летом, 15 августа, произошло ЧП: во время утренней прогулки оттуда сбежал двухлетний мальчик.

Чрез 20 минут его, целым и невредимым, обнаружила местная жительница, после чего сразу сообщила об этом в отделение полиции. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в тот день воспитатель младшей группы, где находился мальчик, оставил детей без внимания.

- Руководитель детского сада не проинформировала полицию и родителей ребенка о его самовольном уходе из детского сада, что является нарушением, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, детский сад оштрафовали на 10 тысяч рублей, а заведующей и воспитателю объявлен выговор. Теперь за учебным заведением будет пристально следить местная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге под суд за убийство девятилетней давности отправили жителя Тюмени
Гендиректор «Уралочки» вошла в волейбольный Зал славы США
В Екатеринбурге не будут повышать ставку налога на имущество для физических лиц
На Уралмаше сносят нелегальное кафе «ШКЗ»
Уральские «лисицы» вышли в полуфинал Кубка России
На путь исправления не встала: свердловчанка задолжала по алиментам 900 тысяч и попала под уголовное дело
«Не ориентируется в пространстве»: под Екатеринбургом волонтеры четвертые сутки ищут бабушку
Открытие многострадального перекрестка на Эльмаше снова отложили
Екатеринбург вошел в пятерку самых умных городов России
Не замерзнем: в начале недели в Екатеринбурге чуть-чуть потеплеет
Губернатор Куйвашев показал стол из 120-летних досок, который смастерил для мамы
«Управились с помощью огнетушителей»: в Екатеринбурге вспыхнула областная психиатрическая больница
«Уралочка» проиграла саратовскому «Протону» в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сгорел офис
«У половины не было огнетушителей»: в Екатеринбурге автомобилисты помогли потушить загоревшийся автобус
Ми-ми-ми строгого режима: в уральские колонии для охраны заключенных прислали щенков