Прокуратура проверила детский сад на Урале, откуда сбежал двухлетний малыш

СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-11T07:50:47+03:00

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Прокуратура Верхней Салды проверила местный детский сад №13, где летом, 15 августа, произошло ЧП: во время утренней прогулки оттуда сбежал двухлетний мальчик.

Чрез 20 минут его, целым и невредимым, обнаружила местная жительница, после чего сразу сообщила об этом в отделение полиции. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в тот день воспитатель младшей группы, где находился мальчик, оставил детей без внимания.

- Руководитель детского сада не проинформировала полицию и родителей ребенка о его самовольном уходе из детского сада, что является нарушением, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, детский сад оштрафовали на 10 тысяч рублей, а заведующей и воспитателю объявлен выговор. Теперь за учебным заведением будет пристально следить местная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU