2019-11-08T19:56:57+03:00
Общество

На Урале школьникам подарили новый автобус - самый большой в парке школьного транспорта

Он стал подарком к юбилею школы № 98 в поселке Садовый
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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На Урале в поселке Садовый школьникам подарили новый автобус. Он стал подарком к юбилею образовательного учреждения. В школу № 98 на нем будут ездить ученики из Березита и других отдаленных територий. До этого времени транспорта у школы не было и дети добирались на занятия самостоятельно.

- Автобус марки «КАВЗ» оборудован системой навигационного контроля, тахографом и другими необходимыми для перевозки детей опциями. На сегодняшний день он является самым большим школьным транспортом в парке муниципальных общеобразовательных организаций Екатеринбурга, - рассказали в администрации города.

Новый автобус был приобретён за счёт средств областного бюджета, по инициативе Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области. Он начнёт курсировать уже в этом учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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