Экс-полпред президента по УрФО Игорь Холманских: из политики не уходил, но стал активнее

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-08T17:25:35+03:00

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Бывший полномочный представитель президента в УрФО, а ныне - председатель совета директоров «Уралвагонзавода» Игорь Холманских рассказал о том, почему его движение «В защиту человека труда» рассказал «КП-Екатеринбург» о том, почему в стране до сих пор нет партии рабочих, и к каким выборам готовятся представители его движения.

- Игорь Рюрикович, 7 ноября в Москве прошел съезд активистов движения. Значит ли это, что вы возвращаетесь в политическую повестку?

- Мы никуда и не уходили из повестки. В последнее время политическая активность движения была несколько снижена. Мы обсудили на съезде ее активизацию, искали пути, как нам двигаться дальше, насколько движение востребовано. Проблемы, которые были в обществе несколько лет назад, никуда не делись. Поэтому наша политическая сила востребована.

- Политологи говорят, что в стране пора создавать партию рабочих. Так ли это?

- Мы несколько лет дискутировали на эту тему: нужно ли переформатировать движение в партию. Еще в 2013 году мы от этой идеи отказались. В движении много людей с активной гражданской позицией, которые готовы работать на благо страны. Но они не хотят связывать себя какими-либо партийными обязательствами. Поэтому нам удобно работать в формате движения.

- В 2021 году пройдут выборы в Госдуму, а в Свердловской области – в Заксобрание. Движение «В защиту человека труда» кого-то выдвинет в депутаты?

- Про 2021 год пока говорить рано. Что касается 2020 года, когда в нескольких субъектах Федерации пройдут выборы в региональные и муниципальные представительные органы власти, то мы, скорее всего, выдвинем своих кандидатов. Особенно там, где у нас наиболее активные представительства.

ИСТОЧНИК KP.RU