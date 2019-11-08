2019-11-08T16:47:28+03:00
Общество

В следующем году в Екатеринбурге построят новые спортивные школы, здания культуры и здравоохранения

В столице Урала завершили обсуждение бюджета на 2020 год
Алина СУРИНА
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В следующем году планируется обновить 15 многофункциональных площадокВ следующем году планируется обновить 15 многофункциональных площадокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующем году в Екатеринбурге построят новые спортивные школы, здания культуры и здравоохранения. В администрации столицы Урала завершили обсуждение бюджета на 2020 год. Сегодня говорили об инвестициях в культуру, здравоохранение и спорт.

- Бюджет должен обеспечивать наиболее приоритетные направления развития мегаполиса. Моя принципиальная позиция - не снижать текущее финансирование социальной сферы, - заявил на заседании глава города Александр Высокинский.

Обсуждаемый властями бюджет предусматривает обеспечение гарантий в сфере образования, медицинской помощи, масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, а также развитие объектов улично-дорожной сети. Например, планируется обновить 15 многофункциональных площадок, хоккейных кортов и зон для занятий воркаутом .

Глава города отметил, что в случае поступлений дополнительных денежных средств с федерального или регионального уровней, Екатеринбург готов реализовать дополнительные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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