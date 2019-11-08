На Серовском тракте сразу шесть автомобилей повредили колеса

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-08T16:21:42+03:00

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На Серовском тракте сразу несколько автомобилей повредили колеса. Машины попали в огромную выбоину на 299 километре автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Информацию об этом получили в областном ГИБДД сегодня утром. По словам госавтоинспекторов, все водители двигались с большой скоростью и не смогли в нужный момент остановиться.

- На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции было проведено обследование участка дороги, в результате которого на расстоянии 3,5 метра от края проезжей части обнаружена выбоина размером 145*50*15 сантиметров, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД свердловской области

Организация, обслуживающая данный участок дороги - ООО «ДорСтройЭксплуатации» сразу после обращения к ним инспекторов, отправила рабочих на Серовский тракт, чтобы убрать дорожную яму. Владельцы шести автомобилей будут через суд добиваться взыскания материального ущерба с организации обслуживающей данный участок дороги.

Госавтоинспекция области рекомендует быть внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.

Фото: ГИБДД свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU