В Екатеринбурге представителей культуры научили общаться с инвалидами

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-08T14:02:07+03:00

Они же провели мастер-классы в рамках всероссийской конференции

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В Екатеринбурге прошла IV Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура и социальная ответственность», на которой инвалиды провели мастер-классы для местных чиновников и представителей культуры.

Главная задача конференции – изучить и внедрить в учреждения культуры новые практики для взаимодействия с людьми-инвалидами.

Они же рассказали специалистам культурных учреждений о том, как сделать их взаимоотношения с другими людьми наиболее комфортными. В основном, это касается музеев, библиотек и театров.

- У нас уже успешно работают театральные коллективы, где ребята с ограниченными возможностями меняются ролями со сверстниками, - отметил начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. – Сегодня они зрители, а завтра уже актеры.

ИСТОЧНИК KP.RU