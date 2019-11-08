В Екатеринбурге представителей культуры научили общаться с инвалидами
В Екатеринбурге прошла IV Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура и социальная ответственность», на которой инвалиды провели мастер-классы для местных чиновников и представителей культуры.
Главная задача конференции – изучить и внедрить в учреждения культуры новые практики для взаимодействия с людьми-инвалидами.
Они же рассказали специалистам культурных учреждений о том, как сделать их взаимоотношения с другими людьми наиболее комфортными. В основном, это касается музеев, библиотек и театров.
- У нас уже успешно работают театральные коллективы, где ребята с ограниченными возможностями меняются ролями со сверстниками, - отметил начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. – Сегодня они зрители, а завтра уже актеры.
ИСТОЧНИК KP.RU