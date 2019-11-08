Ушла на работу и исчезла: в Екатеринбурге пропала 31-летняя женщина

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-08T10:01:33+03:00

Сейчас Марину Головину ищут волонтеры и полицейские

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В Екатеринбурге пропала 31-летняя Марина Головина. Ориентировку о поисках женщины опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт». Родственники Марины против распространения подробностей исчезновения женщины в СМИ.

Ориентировка для поиска. Фото: "Лиза Алерт"

- Марина Головина пропала 5 ноября. Последний раз ее видели дома на Химмаше, когда она уходила на работу, - кратко рассказали в отряде.

Приметы Марины: среднее телосложение, рост 165 сантиметров, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в ярко-зеленую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.

Напомним, что в октябре в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина. Позже девушку нашли мертвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU