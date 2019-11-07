ОАО «РЖД» открыло региональную инновационную площадку в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-07T16:33:10+03:00

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Сегодня в Екатеринбурге открылась региональная инновационная площадка ОАО «РЖД» на Свердловской железной дороге. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, начальник СвЖД Иван Колесников, представители бизнеса и органов власти.

Открывая площадку, главный инженер ОАО «РЖД» выразил уверенность, что она будет способствовать созданию новых научных и производственных связей.

– Это первый шаг, который позволит выстроить благоприятную среду для стартапов, внедрения новых разработок в производство. Необходимо создавать в субъектах РФ такие площадки, которые собирали бы идеи, предложения об изменении технологий, будущего железных дорог с учетом потенциала регионов, – отметил Сергей Кобзев.

Работа по формированию сети инновационных центров ведется ОАО «РЖД» в рамках выполнения «майского» указа президента РФ. Всего в 2019 году открывается пять региональных площадок – на Дальневосточной, Западно-Сибирской, Куйбышевской, Октябрьской и Свердловской дорогах.

Задача площадок – в создании точек притяжения инновационной активности и создании испытательных полигонов для востребованных в компании внешних инновационных решений.

Как подчеркнул начальник СвЖД Иван Колесников, инновационная деятельность является частью производственной культуры железнодорожников, и работа площадки может стать школой для формирования новых лидеров, носителей инновационных идей. Глава СвЖД также выразил уверенность, что новая структура станет не только центром притяжения востребованных РЖД инновационных проектов, но и генератором идей для других организаций, работающих в высокотехнологичных областях.

Во время мероприятия было подписано несколько соглашений. В их числе – соглашение между ОАО «РЖД» и технопарком «Уральский университетский комплекс» о совместном развитии инновационных проектов, реализации научных программ, создании условий для коммерциализации научных разработок.

Еще одно соглашение было заключено между ОАО «РЖД» и Уральским отделением «Российской инженерной Академии». Оно предполагает сотрудничество по созданию и внедрению технологических и технических решений для транспорта и промышленности. Среди основных направлений – энергоэффективность, перспективные виды топлива и источники энергии, производительность труда, триботехнологии (трение поверхностей), инновационные конструкционные материалы, мониторинг состояния объектов инфраструктуры и пр. Кроме того, УрФУ имени Б.Н. Ельцина и ОАО «РЖД» договорились сотрудничать в рамках взаимного развития инновационной среды и кадрового обеспечения данного процесса.