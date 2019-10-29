2019-10-29T09:02:41+03:00
Происшествия

Тысячам уральцев вернули электричество, которое отключилось из-за урагана

Под удар шквалистого ветра накануне вечером попали 25 тысяч человек
Мария Трапезникова
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Вчера на Урале бушевал ураган. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Вчера на Урале бушевал ураган. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Минувшими вечером и ночью в Екатеринбурге и ближайших к нему городах бушевал настоящий ураган, на улицах творился хаос: деревья повалены на землю, остановки сдуло ветром, фонари погасли. А у 25 тысяч жителей Сысертского, Белоярского и Березовского ГО отключилось электричество.

Над устранением поломки всю ночь трудились 24 бригады энергетиков в составе 150 человек и 40 спецмашин.

- В 6:00 электроснабжение, нарушенное из-за непогоды, восстановлено в полном объеме, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Социально-значимые объекты под отключение электричества не попали.

Мы, кстати, вчера следили за ураганом и рассказывали, сколько людей, сооружений и техники попало под удар шквалистого ветра. Вместе с тем, спасатели вынесли экстренное предупреждение о сильном снегопаде и метели, которые обрушаться на Екатеринбург и другие города Урала и действует до вторника, 29 октября. Так что будьте аккуратны на дорогах и одевайтесь теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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