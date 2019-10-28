2019-10-28T18:19:24+03:00
Общество

Перевернутые остановки и погасшие фонари: в Екатеринбурге бушует ураган

Рассказываем о последствиях сильного ветра
Алина СУРИНА
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге сегодня бушует ураган. Сильный ветер перевернул остановку на перекрестке Гагарина и Первомайской, отключил фонари в Пионерском поселке и гнет по всему городу металлические заборы. Еще вчера МЧС предупредили екатеринбуржцев о порывах ветра до 25 метров в секунду.

Фото: телеграм канал Екатеринбург №1

Фото: телеграм канал Екатеринбург №1

-В связи с прохождением атмосферных фронтов в Свердловской области 28 октября ожидается усиление ветра 17-22 м/с, местами с порывами до 25 м/с, - рассказали в МЧС.

Горожане жалуются, на поваленные ветром деревья. Так, от упавшего ствола чуть не пострадали машины во дворе на Крауля, 8. На улице Амундсена дерево упало на машину. На Советской между домами 19 и 21 сломанный ствол упал прямо на проезжую часть.

Ураганный вечер в Екатеринбурге.Видео: паблик Интересный Екатеринбурге

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Информация дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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