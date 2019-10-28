СЕГОДНЯ 19:49 2019-10-28T19:49:22+03:00

Без света остались около 25 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемы с электричеством у жителей Сысертского, Белоярского и Березовского округа

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На Урале больше 25 тысяч человек из-за сильного ветра сидят в темноте. Проблемы с электричеством у жителей Сысертского, Белоярского и Березовского округа.

Сейчас перебои с элекстричеством зафиксированы в следующих населенных пунктах: Кадниково, Октябрьский, Покровское, Шайдурово, Сысерть, Походилова, Верхняя Сысерть, Косулино, Колос, Ольховка, Фомино, Кашино, Черданцево, Токарево, Первомайский, Сосновское - Сысертского городского округа; Логиново, Златогорова, Студенческий, Чернобровкина, Большебрусянское - Белоярского городского округа; Кедровка, Старопышминск, Становая – Березовского городского округа.

-Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступили к работам на поврежденных стихией объектах, выполняют необходимые переключения для запитывания потребителей по резервным схемам электроснабжения, - рассказали в уральской энергетической службе.

Чтобы в квартирах уральцев снова стало светло, последствия стихии устраняют около 40 единиц спецтехники и 150 человек. Для потребителей работает в компании «Россети Урал» работает Центр поддержки клиентов. По единому телефонному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный) можно получить информацию о ходе восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU