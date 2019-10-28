2019-10-28T19:49:22+03:00
Общество

На Урале больше 25 тысяч человек из-за сильного ветра сидят в темноте

Проблемы с электричеством у жителей Сысертского, Белоярского и Березовского округа
Алина СУРИНА
Поделиться:
Без света остались около 25 тысяч человекБез света остались около 25 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале больше 25 тысяч человек из-за сильного ветра сидят в темноте. Проблемы с электричеством у жителей Сысертского, Белоярского и Березовского округа.

Сейчас перебои с элекстричеством зафиксированы в следующих населенных пунктах: Кадниково, Октябрьский, Покровское, Шайдурово, Сысерть, Походилова, Верхняя Сысерть, Косулино, Колос, Ольховка, Фомино, Кашино, Черданцево, Токарево, Первомайский, Сосновское - Сысертского городского округа; Логиново, Златогорова, Студенческий, Чернобровкина, Большебрусянское - Белоярского городского округа; Кедровка, Старопышминск, Становая – Березовского городского округа.

-Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступили к работам на поврежденных стихией объектах, выполняют необходимые переключения для запитывания потребителей по резервным схемам электроснабжения, - рассказали в уральской энергетической службе.

Чтобы в квартирах уральцев снова стало светло, последствия стихии устраняют около 40 единиц спецтехники и 150 человек. Для потребителей работает в компании «Россети Урал» работает Центр поддержки клиентов. По единому телефонному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный) можно получить информацию о ходе восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге завершились поиски 19-летнего студента
Сквер у Оперного театра обещают открыть в начале декабря
Дополненная реальность и 5D звук: Елена Темникова покажет на сцене инновационное шоу
В Екатеринбурге застройщик проверит все свои дома после обрушения стены многоэтажки в Пионерском
Посудомоечные машины серии G7000 от Miele
На Вторчермете водителям запретили поворачивать налево с 2-й Новосибирской
Более тысячи маломобильных пассажиров ежемесячно получают специализированную помощь на вокзалах СвЖД
Администрация Екатеринбурга перенесла сроки окончания ремонта тротуара в центре
Дочь Пескова вышла в свет в одежде от «Мисс-Екатеринбург»
Переживала из-за проблем на работе: в Екатеринбурге покончила с собой сотрудница института МВД
На Сортировке грузовик сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый свет
На ВИЗ-Стали выявят лучшую бригаду термистов проката и труб
«Решили взять нас измором»: Коляда пожаловался на «зверские» «коммуналки» в Екатеринбурге
На трассе Екатеринбург - Тюмень из-за учений ГИБДД и МЧС введут реверсивное движение
«У меня бывают гусарские шутки»: Тимур Батрутдинов подарил бывшей «Мисс Екатеринбург» набор для рукоделия
В Каменске-Уральском опасный повар напал на ларек с шаурмой и загремел в психушку
За минувшие выходные на дорогах Урала поймали 180 пьяных водителей