2019-10-28T14:55:24+03:00
Общество

Пришла пушкинская зима: спасатели предупредили уральцев о сильных снегопадах и метелях

28 - 29 октября ожидается мокрый снег и ветер до 25 м/с
Мария Трапезникова
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С 28 на 29 октября на Урал обрушатся сильные снегопады, метели и ветерС 28 на 29 октября на Урал обрушатся сильные снегопады, метели и ветерФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие дни на Урал придет настоящая пушкинская зима - с метелями, завывающими в трубах, и снегопадами, застилающими дороги. В связи с этим спасатели вынесли экстренное предупреждение на 28 - 29 октября.

Так, днем и вечером 28 октября ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, метели и усиление ветра до 25 м/с. Такая погода продлится всю ночь 29 октября.

- Прогнозируемые погодные явления могут вызвать пробки и ухудшение видимости, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными, - заметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также резко не тормозить и по возможности отложить дальние поездки.

- Для предотвращения гололеда и снежного наката будет задействовано около 130 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдера, трактора и погрузчики, - добавили в пресс-службе Уралуправтодора.

Спасатели рекомендуют на эти два дня забыть про работы на открытом воздухе и на высоте, а также воздержаться от туристических походов. Машины вблизи рекламных щитов и деревьев также лучше не парковать.

В случае ЧС следует сразу же обращаться в МЧС по телефонам: 101 или 112. Мы, кстати, сегодня рассказывали, что в ближайшие дни в Екатеринбурге установится преимущественно плюсовая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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