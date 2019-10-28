2019-10-28T06:14:33+03:00
Общество

Дождливо, но не холодно: какая погода ждет екатеринбуржцев в ближайшие дни

Самая холодная ночь будет со вторника на среду
Мария Трапезникова
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В ближайшие дни в Екатеринбурге будет дождливо, но не холодноВ ближайшие дни в Екатеринбурге будет дождливо, но не холодноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне спасатели МЧС напугали жителей Урала штормовым предупреждением, которое продлится до понедельника, 28 октября. В минувшие выходные прогнозировали порывы ветра до 25 м/секунду, но температура, вместе с тем, была теплой и даже комфортной для последних дней октября. Синоптики из Уралгидрометцентра рассказали, чего ожидать в ближайшие дни.

Так, в понедельник, 28 октября, днем будет облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки +10. Ветер западный, 7-10 м/секунду, кое-где порывы достигнут 20 м/секунду, так что будьте аккуратны.

В ночь на 29 октября будет облачно с прояснениями, в некоторых районах может пройти мокрый снег с дождем, поэтому утром на дорогах будет гололедица. Так что, водители, будьте внимательны за рулем! Днем во вторник ожидается 0 градусов и без осадков.

Ночь на 30 октября будет самой морозной – температура опустится до -7, но осадков не ожидается. Днем потеплеет до -2…0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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