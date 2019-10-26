Спасатели продлили штормовое предупреждение до понедельника
По региону пройдет шквалистый ветер, автомобилистов просят быть осторожными на дорогах
На Урале продлили штормовое предупреждение до понедельникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до понедельника. Так, с 26 по 28 октября на всей территории региона ожидается шквалистый ветер. О том, как себя правильно вести во время непогоды, мы писали здесь, почитайте.
- 27-28 октября ожидается усиление ветра до 17-22 м/сек, местами с порывами до 25 м/сек, - добавили в пресс-службе Уралуправтодора.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
ИСТОЧНИК KP.RU