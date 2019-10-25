Что делать, чтобы не сдуло сильным ветром: несколько лайфхаков от уральских спасателей

25 Окт. 13:41 2019-10-25T13:41:35+03:00

Рассказываем четыре простых правила, которые могут спасти вам жизнь

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Синоптики МЧС снова объявили предупреждения о плохой погоде на субботу, 26 октября. Так, в некоторых районах Свердловской области ожидается очень сильный ветер – до 22 м/секунду. И вот вам несколько советов о том, как не улететь, точно воздушный шарик, из-за резких порывов.

Во-первых, при усилении ветра не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других тяжелых предметов. И ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками транспорта, рекламными щитами, деревьями и заброшенными зданиями.

Во-вторых, если у вас есть автомобиль – не ставьте его под деревьями и рекламными баннерами.

В-третьих, соблюдайте правила пожарной безопасности. Об этом, кстати, мы подробно рассказывали здесь. Но если коротко: при перепадах напряжения сразу же отключите от сети все электроприборы.

В-четвертых, ни в коем случае не стойте при сильном ветре под ЛЭП и не подходите к оборвавшимся проводам – это смертельно опасно.

Если случилось ЧП, то, не медля, звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU