Как согреть дом и не сгореть самому: несколько лайфхаков от уральских спасателей

24 Окт. 12:33 2019-10-24T15:25:19+03:00

Спасатели МЧС дали несколько советов о том, как обращаться с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время по всему региону происходит очень много пожаров

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В последнее время по всей территории Свердловской области происходит очень много пожаров. В связи с этим спасатели МЧС дали несколько простых советов тем, кто живет в собственном доме, но информация будет полезна и для тех, кто живет в квартирах.

Во-первых, печи и дымоходы рекомендуется регулярно чистить и ремонтировать. Для розжига нельзя использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Если у вас нет огнетушителя, обязательно его себе купите. Лишним не будет.

Во-вторых, уходя из дома, обязательно выключите бытовую технику и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже подключенные к зарядке мобильный телефон или ноутбук могут стать причиной пожара.

В-третьих, спасатели не советуют одновременно включать в квартире несколько электронагревательных приборов.

В-четвертых, если вы не электрик, то не стоит самостоятельно чинить сломанные электроприборы.

В-пятых, не стоит курить в доме и бросать на пол непотушенные спички и окурки. Лучше выйти на улицу или балкон.

В случае пожара следует как можно быстрее покинуть помещение и сообщить об этом по телефону: 01 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU