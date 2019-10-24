Тепло, но мокро: какая погода ждет екатеринбуржцев в эти выходные

24 Окт. 06:18 2019-10-24T14:11:38+03:00

Ближайшие дни в Екатеринбурге будет дождливо, но тепло, так что зимние вещи надевать еще рановато Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Если вы вдруг уже приготовились к зиме, достали тяжелые пуховики и купили шерстяные валенки, то не спешите - в ближайшие дни вам все это точно не понадобится. А вот зонтик далеко не убирайте. Синоптики из Уралгидрометцентра рассказали, какой погоды ждать в Екатеринбурге в эти выходные.

Так, сегодня, 24 октября, в столице Урала будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +7. А вот в некоторых районах города жителей может даже сдуть - местами порывы ветра достигнут до 13 м/с.

В ночь на 25 октября температура остановится на отметке 0, а днем подтянется до +5. Будет также облачно и без осадков.

В ночь на 26 октября не ожидается ни снега, ни дождей и даже чуть-чуть потеплеет - до +3. Днем в субботу может пройти небольшой дождик, и будет до +8. Кое-где порывы ветра достигнут 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU