На свердловской трассе «Лада» съехала в болото и затонула: погибла молодая девушка-водитель

СЕГОДНЯ 06:00 2019-10-24T06:00:09+03:00

девушка не справилась с управлением и вылетела на обочину, в болото. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Она не справилась с управлением и вылетела на обочину

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Накануне на 244 километре трассы Камышлов – Ирбит – Тавда случилась трагедия: 23-летняя девушка за рулем своей «Лады» не справилась с управлением, вылетела на обочину, в болото.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В результате водитель от полученных тяжелых травм скончалась на месте, еще до приезда «скорой», - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Чуть позже в больницу обратился молодой человек 28 лет, он оказался пассажиром «Лады». У него диагностировали сотрясение мозга.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют точные обстоятельства трагедии. И вместе с тем напоминают о необходимости соблюдения ПДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU