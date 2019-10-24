На свердловской трассе «Лада» съехала в болото и затонула: погибла молодая девушка-водитель
Накануне на 244 километре трассы Камышлов – Ирбит – Тавда случилась трагедия: 23-летняя девушка за рулем своей «Лады» не справилась с управлением, вылетела на обочину, в болото.
Фото: ГИБДД по Свердловской области
- В результате водитель от полученных тяжелых травм скончалась на месте, еще до приезда «скорой», - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Чуть позже в больницу обратился молодой человек 28 лет, он оказался пассажиром «Лады». У него диагностировали сотрясение мозга.
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют точные обстоятельства трагедии. И вместе с тем напоминают о необходимости соблюдения ПДД.
Фото: ГИБДД по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU