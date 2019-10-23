«Вышла на дорогу неожиданно»: на трассе Екатеринбург - Тюмень под колесами иномарки погибла женщина

23 Окт. 19:59 2019-10-23T19:59:41+03:00

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На трассе Екатеринбург - Тюмень под колесами иномарки погибла женщина. Она переходила дорогу в неположенном месте. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что она вышла на дорогу внезапно, из темноты.

- ДТП произошло на 33 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень в 19:30. Водитель автомобиля Land Cruiser допустил наезд на пешехода женщину 1969 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспортного средства. После наезда женщину отбросило на газель, которая двигалась в попутном направлении на соседней полосе, -рассказали в областном ГИБДД.

В гоатоинспекции бьют тревогу – пешеходы все чаще пренебрегают правилами дорожного движения, а также мерами безопасности при переходе дороги.

С начала года на территории Свердловской области зарегистрировано 494 ДТП по вине пешеходов. В этих происшествиях 86 человек погибли и еще 421 получил травмы различной степени тяжести. Каждое третье ДТП происходит в темное время суток. Из 185 случаев наезда на пешеходов в темное время суток, только в семи случаях на одежде пешеходов имелись световозращающие элементы.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает пешеходов позаботиться о своей безопасности на дороге: переходить дорогу в соответствии с требованиями правил дорожного движения - на разрешающий сигнал светофора и по пешеходным переходам, только убедившись в своей безопасности. При движении в темное время суток обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы и обозначить их видимость для водителей транспортных средств.

Автоинспекторы просят незамедлительно сообщать о пешеходах, находящихся на загородных автодорогах с явным риском для жизни, в дежурную часть Управления ГИБДД по Свердловской области (343) 269-77-00 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU