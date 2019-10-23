2019-10-23T19:14:42+03:00
Общество

Нет примерочных, а товар лежит навалом: почти половина детской одежды в Свердловской области продается с нарушениями

Данные после проверок магазинов опубликовал Роспотребнадзор
Алина СУРИНА
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Среди 910 единиц обследованных товаров, 429 продавались с нарушениями законодательстваСреди 910 единиц обследованных товаров, 429 продавались с нарушениями законодательстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Почти половина детской одежды в Свердловской области продается с нарушением законодательства. Данные после проверок магазинов опубликовал Роспотребнадзор. С начала года специалисты проверили 37 магазинов, торгующих детской одеждой. В 28 из них были найдены нарушения. Среди 910 единиц обследованных товаров, 429 продавались с нарушениями законодательства.

- Отобрано и исследовано 20 проб детской одежды. В том числе, 6 проб школьной одежды. 2 пробы не соответствовали обязательным требованиям по показателю «гигроскопичность». Исследовалась продукция Киргизии, Китая, России, Узбекистана на соответствие таким показателям, как индекс токсичности, гигроскопичность, воздухопроницаемость, хром, цинк, метанол, напряженность электростатического поля, массовая доля волокон и другие показатели, - рассказали в Роспотребнадзоре области.

Основные нарушения, допускаемые при реализации детской одежды:

- отсутствие полной информации о размере изделий, о материалах, из которых изготовлено изделие, о дате изготовления, отсутствие символов по уходу или инструкции по особенностям ухода в процессе эксплуатации, о наименовании и адресе изготовителя; - продажа товаров без оформленной надлежащим образом товаросопроводительной документации; - товар выставлен в торговом зале навалом, вперемешку, в инвентарных тележках, что затрудняет возможность выбора и покупки необходимого покупателю товара; - отсутствуют примерочные кабины с зеркалами.

Протоколы об административном правонарушении получили 59 магазинов. Сейчас вынесено 47 постановлений о назначении административного наказания, 11 из них - с конфискацией продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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