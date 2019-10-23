23 Окт. 18:54 2019-10-23T20:15:28+03:00

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Юлия Михалкова рассказала, зачем крутить банки на зиму. Бывшая участница «Уральских пельменей» поделилась минуткой кулинарии в Instagram. Уральская красавица считает, что заготовки нужно делать потому, что это вкусно, полезно и экономично.

- Магазины переполнены продуктами, на каждом углу кафе и рестораны. Но по свежей статистике 70% москвичей и жителей Санкт-Петербурга до сих пор делают домашние заготовки на зиму. Женщины этим занимаются в два раза чаще, чем мужчины (кто бы сомневался!), а лидером по заготовкам стали огурцы, помидоры и капустка, - рассказала на своей странице в Instagram Юлия Михалкова.

Также бывшая участница «Уральских пельменей» поделилась, что в детстве она с мамой делала варенье из крыжовника. И оно было настолько вкусным, что съедалось еще до декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU