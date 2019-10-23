2019-10-23T18:54:09+03:00
Общество

На Урале врачи скорой смогут спасать людей с помощью консультации по планшету

Технику получили 112 бригад
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
Изменить размер текста:

На Урале врачи скорой смогут спасать людей с помощью телемедицинских консультации по планшету. Технику получили 112 бригад. На планшетах установлено программное обеспечение, позволяющие вести и просматривать электронные медицинские карты и проводить консультации, через ведомственную защищенную сеть министерства здравоохранения.

- В рамках проекта отрабатывается организация проведения телемедицинских консультаций по технологии «врач – врач» медицинским работникам скорой медицинской помощи при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, требующей срочного медицинского вмешательства, при решении вопросов медицинской эвакуации пациентов в условиях вне медицинской организации, - рассказала начальник МИАЦ Свердловской области Татьяна Трофимова.

Участие в уникальном пилотном проекте принимают пять медицинских организаций региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале будут судить работника шиномонтажки, который обокрал станцию сотовой связи
«Настоящие четвероногие звездочки»: уральские киношники на берегу Невы сняли короткометражку про собак
Свердловская полиция формирует новый Общественный совет
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью
Потушили за пару минут: на трассе под Нижним Тагилом вспыхнул грузовик
В Екатеринбурге за 36 миллионов продают белоснежный пентхаус с видом на улицу Вайнера
«Всем пострадавшим полагается компенсация»: абонентам уральского «Мотива» вернули связь
В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках
Гости обыграли всухую: «Автомобилист» проиграл «Металлургу» и выпал из зоны плей-офф
Молодая мама, которую на Урале расстрелял родной дядя, скончалась в больнице
В Екатеринбурге ищут новых хозяев полицейским собакам-пенсионерам
В Екатеринбурге снесут больше 100 незаконных киосков
На Урале стартовал проект для родителей, который поддержала Тутта Ларсен и Сергей Карякин
ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России
«Не думаю, что всё это было впустую»: Николай Коляда рассказал, что обсуждали на заседании Совета по культуре в Москве
«Никогда такого не было и вот опять»: в Екатеринбурге пропала связь у абонентов «Мотив»
На Урале из-за вырубки кедров возбудили уголовное дело