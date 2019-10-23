На Урале врачи скорой смогут спасать людей с помощью консультации по планшету

23 Окт. 18:54 2019-10-23T18:54:09+03:00

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На Урале врачи скорой смогут спасать людей с помощью телемедицинских консультации по планшету. Технику получили 112 бригад. На планшетах установлено программное обеспечение, позволяющие вести и просматривать электронные медицинские карты и проводить консультации, через ведомственную защищенную сеть министерства здравоохранения.

- В рамках проекта отрабатывается организация проведения телемедицинских консультаций по технологии «врач – врач» медицинским работникам скорой медицинской помощи при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, требующей срочного медицинского вмешательства, при решении вопросов медицинской эвакуации пациентов в условиях вне медицинской организации, - рассказала начальник МИАЦ Свердловской области Татьяна Трофимова.

Участие в уникальном пилотном проекте принимают пять медицинских организаций региона.

ИСТОЧНИК KP.RU