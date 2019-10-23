23 Окт. 18:37 2019-10-25T17:04:55+03:00

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В Екатеринбурге обманутой клиентке риелторского агентства выплатят более 3 миллионов рублей. Как рассказали в Свердловском областном суде, екатеринбурженка в июле прошлого года обратилась в «АН «Новосел Центр», чтобы продать квартиру. Через несколько месяцев она подписала договор купли-продажи и передала человеку, представившемуся собственником квартиры 2 миллиона 200 тысяч рублей.

- Договор купли-продажи был передан сторонами для государственной регистрации перехода права собственности в Управление государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Однако регистрация проведена не была, поскольку, как выяснилось в процессе, собственником приобретаемой квартиры являлось другое лицо. По данному факту в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело, - рассказали в Свердловском областном суде.

О том, что происходило дальше «Комсомолке» рассказал гендиректор сети агентств недвижимости «Новосел» Евгений Новоселов.

- Сделка прошла, расчет был наличными. Наш бизнес так построен, что расчет происходит сразу, а регистрация сделки происходит в течении определенного времени. Когда должен был быть зарегистрирован переход права собственности, всплыло, что этот «продавец» продал квартиру сразу нескольким покупателям. Пострадала, в том числе, и наша клиентка, - рассказывает глава одноименного агентства недвижимости.

После этого к ситуации подключились юристы «Новосела», а также полиция, которая возбудила дело о мошенничестве.

Когда силовик все-таки поймали мошенника, то оказалось, что денег пострадавших у него уже не было.

«Новосел» вернул пострадавшей деньги за риэлторские услуги. Поскольку деятельность агентств недвижимости застрахована, то юристы «Новосела» начали требовать, чтобы страховая возместила ущерб их пострадавшей клиентке.

- Мы написали заявление в страховую компанию, поскольку это был случай, связанный с деятельностью мошенника. Но компания «Ренессанс Страхование», у которой мы много лет страхуемся, нам отказала. Они начали выискивать поводы, чтобы нам не заплатить. Я сам ездил на переговоры с руководством, - рассказывает Евгений Новоселов.

После этого юристы «Новосела» подали в суд на страховую. Агентство недвижимости выиграло суд. Тогда «Ренессанс Страхование» обжаловал это решение, но суд второй инстанции также встал на сторону «Новосела».

По решению суда страховая компания выплатит екатеринбурженке деньги за страховое возмещение - 2 миллиона 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 5 тысяч рублей, за расходы по оплате услуг представителя - 12 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины - 6 025 рублей. Кроме того, страховой компании назначен штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 1 миллион 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU