2019-10-23T18:05:45+03:00
Общество

Сбил женщину и скрылся: в Екатеринбурге ищут очевидцев наезда на пешехода

Авария произошла в понедельник на Волгоградской
Алина СУРИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге ищут очевидцев наезда на пешехода. Авария произошла в понедельник в 21:00 на Волгоградской, 206. Неизвестный водитель сбил 51-летнюю женщину и скрылся. Она переходила проезжую часть дороги по линии тротуара слева направо по ходу движения машины.

- Пострадавшая с места дорожно-транспортного происшествия бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в 36 ГКБ, где после осмотра медики диагностировали у нее перелом левой руки и ушиб мягких тканей правого голеностопного сустава, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Очевидцев ДТП, просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (908)6324367, 02 или в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: улица 3-го Интернационала, 15, кабинет 103. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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