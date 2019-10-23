2019-10-23T12:24:07+03:00
Общество

«Я же никуда не делся»: Евгений Ройзман заявил о готовности участвовать в выборах в Госдуму

Ранее бывший глава Екатеринбурга уже был депутатом Государственной Думы
Данил СВЕЧКОВ
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Евгений Ройзман с 2003 по 2007 год уже был депутатом Государственной Думы.Евгений Ройзман с 2003 по 2007 год уже был депутатом Государственной Думы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил сегодня о своей готовности к участию в выборах в депутаты Государственной Думы. Правда, впоследствии он уточнил, что речь идет не о прямом намерении баллотироваться в 2021 году, а об общей готовности продолжить политическую карьеру.

– Я никогда не скрывал, что если будут какие-то честные выборы, хоть мэра, хоть губернатора, хоть депутата Государственной Думы, если будут выборы, на которых меня зарегистрируют, я пойду, – говорит Евгений Ройзман. – Я родился и вырос в Екатеринбурге и для меня без разницы, по какому округу идти избираться. Если будут выборы по одномандатным округам по понятным правилам, я выберу округ пойду и выиграю. Я занимаюсь хосписами, борьбой с наркотиками и просто помощью людям в разных ситуациях. Для меня это (выборы, - Ред.) не самоцель, а дополнительная возможность эффективно работать. Я работал в Государственной Думе, работу депутатскую знаю лучше многих. Я готов. Я же никуда не делся.

Евгений Ройзман с 2003 по 2007 год был депутатом Государственной Думы. Он избирался от Орджоникидзевского округа Свердловской области. В 2013 году он был избран главой Екатеринбурга. Этот пост он покинул в мае 2018 года по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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