Екатеринбуржца, оборудовавшего в подвале оранжерею с коноплей, отправили под суд

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-23T11:19:31+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в выращивании, а затем и продаже конопли. В конце 2018 – начале 2019 годов мужчина оборудовал у себя в подвале целую оранжерею для этого дела.

Фото: СКР по Свердловской области

- Она была хорошо оснащена. В частности, из оборудования в ней имелись: электрические лампы, электрические и механические таймеры, вытяжки, вентиляторы, увлажнители воздуха, водяные компрессоры, пластмассовые емкости, приборы для измерения кислотности почвы, а также гидропонные установки, которые позволяют выращивать растения конопли быстрее, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Фото: СКР по Свердловской области

Так он вырастил 97 кустов, в высушенном виде они представляли собой наркотики массой около 1 250 граммов. Кроме этого у себя дома он хранил марихуану весом более 350 граммов.

Фото: СКР по Свердловской области

Впрочем, сбыть ничего из выращенного мужчине так и не удалось, потому что его подпольную оранжерею вовремя накрыли сотрудники ФСБ. На него завели уголовное дело.

После ряда допросов и экспертиз следователи передали его в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU