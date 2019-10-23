Екатеринбуржца, оборудовавшего в подвале оранжерею с коноплей, отправили под суд
В Екатеринбурге под суд отправили 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в выращивании, а затем и продаже конопли. В конце 2018 – начале 2019 годов мужчина оборудовал у себя в подвале целую оранжерею для этого дела.
Фото: СКР по Свердловской области
- Она была хорошо оснащена. В частности, из оборудования в ней имелись: электрические лампы, электрические и механические таймеры, вытяжки, вентиляторы, увлажнители воздуха, водяные компрессоры, пластмассовые емкости, приборы для измерения кислотности почвы, а также гидропонные установки, которые позволяют выращивать растения конопли быстрее, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Фото: СКР по Свердловской области
Так он вырастил 97 кустов, в высушенном виде они представляли собой наркотики массой около 1 250 граммов. Кроме этого у себя дома он хранил марихуану весом более 350 граммов.
Фото: СКР по Свердловской области
Впрочем, сбыть ничего из выращенного мужчине так и не удалось, потому что его подпольную оранжерею вовремя накрыли сотрудники ФСБ. На него завели уголовное дело.
После ряда допросов и экспертиз следователи передали его в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU