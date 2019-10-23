«До лучших баров рукой подать»: в самом центре Екатеринбурга за огромные деньги продают элитную квартиру

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-23T11:00:08+03:00

В помещении пока что только стены, пол и потолок

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В самом высоком жилом небоскребе Екатеринбурга за 53,9 миллионов рублей продают пентхаус с видом на башню «Исеть» и набережную. Квартира находится на 40-м этаже, ее общая площадь – 281 квадратный метр.

В помещении пока нет ничего, кроме стен, пола и потолка.

Фото: портал N1.RU

- Отделка «под чистовую». Свободная планировка. Единственная квартира на этаже, панорамное остекленение, в ванных комнатах имеются окна, - говорится в описании к объявлению, опубликованному на портале N1.RU. – В шаговой доступности главные достопримечательности города, а также бары и рестораны.

Фото: портал N1.RU

Бонусом к этому идет круглосуточная охрана, видеонаблюдение и двухуровневый паркинг.

ИСТОЧНИК KP.RU