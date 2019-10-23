«До лучших баров рукой подать»: в самом центре Екатеринбурга за огромные деньги продают элитную квартиру
В самом высоком жилом небоскребе Екатеринбурга за 53,9 миллионов рублей продают пентхаус с видом на башню «Исеть» и набережную. Квартира находится на 40-м этаже, ее общая площадь – 281 квадратный метр.
В помещении пока нет ничего, кроме стен, пола и потолка.
Фото: портал N1.RU
- Отделка «под чистовую». Свободная планировка. Единственная квартира на этаже, панорамное остекленение, в ванных комнатах имеются окна, - говорится в описании к объявлению, опубликованному на портале N1.RU. – В шаговой доступности главные достопримечательности города, а также бары и рестораны.
Фото: портал N1.RU
Бонусом к этому идет круглосуточная охрана, видеонаблюдение и двухуровневый паркинг.
ИСТОЧНИК KP.RU