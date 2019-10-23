Баскетболисты «Урала» разгромили питерский «Спартак»
Баскетболисты «Урала» в первом домашнем матче, который состоялся накануне вечером, обыграли клуб «Спартак» из Санкт-Петербурга.
Встреча началась для нашей команды не очень хорошо, практически сразу были забиты несколько легких мячей. Но уральцы все-таки смогли собраться и за две минуты до конца периода сравняли счет.
- Третья четверть стала переломной. В защите уральцы действовали практически идеально и продолжили набирать очки, - рассказали в пресс-службе БК «Урал». – Очень скоро наша команда захватила лидерство.
Итоговый счет составил 90:67.
Следующий матч состоится на арене ДИВСа уже в пятницу, 25 октября, в 19:00. «Урал» сыграет с ярославским «Буревестником».
ИСТОЧНИК KP.RU