2019-10-23T07:53:00+03:00
Спорт

Баскетболисты «Урала» разгромили питерский «Спартак»

Итоговый счет составил 90:67
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба БК "Урал"Фото: пресс-служба БК "Урал"
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Баскетболисты «Урала» в первом домашнем матче, который состоялся накануне вечером, обыграли клуб «Спартак» из Санкт-Петербурга.

Встреча началась для нашей команды не очень хорошо, практически сразу были забиты несколько легких мячей. Но уральцы все-таки смогли собраться и за две минуты до конца периода сравняли счет.

- Третья четверть стала переломной. В защите уральцы действовали практически идеально и продолжили набирать очки, - рассказали в пресс-службе БК «Урал». – Очень скоро наша команда захватила лидерство.

Итоговый счет составил 90:67.

Следующий матч состоится на арене ДИВСа уже в пятницу, 25 октября, в 19:00. «Урал» сыграет с ярославским «Буревестником».

ИСТОЧНИК KP.RU

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