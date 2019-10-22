СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-22T19:51:56+03:00

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В Екатеринбурге во время школьных каникул пройдет детский фестиваль «Время открытий». Музеи подготовили специальные маршруты для школьников. Для участия в этом проекте объединились 14 ведущих музеев уральской столицы и одна площадка под открытым небом - на Плотинке.

- За модель мы взяли фестиваль в Санкт-Петербурге, где он проходит уже в 15 раз. Это изначальная идея фестиваля, рассчитанного в первую очередь на семейную аудиторию. Здесь юные горожане смогут подобрать для себя маршруты в соответствии со своим возрастом и интересами, - рассказала руководитель детского центра Музея истории Екатеринбурга Светлана Хайрутдинова.

Каждый музей подготовил для детей от 6 до 12 лет специальные путеводители с яркими картинками и хитрыми вопросами. Выполняя задания, юные посетители познакомятся с коллекциями музеев, найдут самые необычные экспонаты и узнают много интересных фактов.

Организаторы поделились, что в Екатеринбургском музее изобразительных искусств ребят ждет сюрприз. Если школьники выполнят до конца предложенные им задания, то они смогут узнать второе название этого музея. Проект «Время открытий» стартует в ближайшую субботу- 26 октября, и пройдет до окончания школьных каникул - 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU