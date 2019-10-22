2019-10-22T15:22:42+03:00
Общество

На Урале пропал молодой блондин с голубыми глазами

Он пошел к друзьям еще 18 октября, но так до них и не дошел
Мария Трапезникова
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Молодой человек пропал еще 18 октября. Фото: ПСО "Лиза Алерт"Молодой человек пропал еще 18 октября. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Камышлове уже четвертые сутки ищут 22-летнего Пушекарева Сергея Витальевича. Молодой человек ушел из дома в гости к друзьям еще 18 октября, но так до них и не дошел. О пропаже сообщили его родственники.

- Парень всегда был на связи, даже когда уходил куда-то надолго, поэтому что произошло - непонятно, - рассказали волонтеры ПСО «Лиза Алерт». - Ему может быть нужна медицинская помощь, а еще он мог уехать в Екатеринбург, поэтому поиски расширяем.

Особые приметы: у парня сломан нос.

Приметы: худощавое телосложение, рост 180 сантиметров, голубые глаза и светлые длинные волосы.

На момент пропажи был одет в темно-серую драповую кепку, синие брюки и черные кеды.

Если вы знаете, где может находиться Сергей, или видели его, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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