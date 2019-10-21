Пятое поражение подряд: казанский «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в домашнем матче

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-21T19:54:26+03:00

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Казанский «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в домашнем матче со счетом 6:1. Для «шофером» это пятое поражение подряд. А сегодняшние противники уже выигрывали наших хоккеистов неделю назад на льду Казани со счётом 3:1.

Возможно, матч для «Автомобилиста» сегодня был сложнее из-за отсутствия на матче основного вратаря Якуба Коваржа. Он простудился и не смог участвовать в игре. Вместо него на ворота встал 21-летний Владислав Гросс. Для него этот матч стал первым в КХЛ.

Казанцы открыли счет уже на пятой минуте игры. Через четыре минуты гости забили еще одну шайбу. Наши хоккеисты решили дать бой казанцам на первой минуте второго периода и забили свою единственную во всей игре шайбу. Гости тоже не оставали - попали по нашим воротам третий раз.

И в третий период «Автомобилст» не смогли отыграться. В середине двадцатиминутки в наши ворота была отправлена «Ак Барсом» четвертая шайба. Еще одна - уже пятая - за шесть минут до конца матча. Потом, две минуты спустя, наши хоккеисты пропустили шестую шайбу. После неё тренерский штаб «Автомобилиста» сменил вратаря. Вместо Гросса последние три минуты матча ворота защищал Леонид Фомин.

Прошлая домашняя игра для «Автомобилиста» также закончилась поражением. В матче с омским «Авангардом» они также смогли забить только одну шайбу. Следующий матч пройдет 25 октября. На домашнем льду «Автомобилист» сыграет с магнитогорским «Металлургом».

ИСТОЧНИК KP.RU