СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-21T17:56:25+03:00

Дорога будет закрыта, пока топливо не перекачают в другую цистерну

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В Свердловской области из-за перевернувшейся цистерны с газом закрыта трасса Серов-Ивдель. Дорога будет закрыта пока топливо не перекачают в другую цистерну. Сейчас к месту происшествия направляется автокран и пустая автоцистерна для перекачки газа и транспортировки поврежденного транспорта.

- В целях безопасности на участке автодороги Серов - Североуральск - Ивдель с 13 по 33 км ограничено движение транспорта. Организован объезд данного участка. Выставлены экипажи дорожно-патрульной службы, - подтвердили в ГИБДД Свердловской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, цистерна перевернулась еще вчера на 17 км автодороги - между городами Карпинск и Серов. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за гололеда и съехал с дороги. В результате ДТП люди не пострадали, разгерметизации цистерны не произошло.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобиль принадлежит одной из организаций города Перми. Автоцистерна направлялась из города Нягань в Пермь, перевозил опасный груз - газ-Пропан, около 20 тонн сжиженного газа, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Также сотрудники автоинспекции выяснили, что водитель во время ДТП был трезв и технические характеристики цистерны были в порядке. Что именно стало причиной аварии, устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU