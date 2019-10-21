2019-10-21T15:21:38+03:00
Происшествия

Ледяной дождь стал причиной почти сотни ДТП в Екатеринбурге

Тротуары и проезжая часть покрылись скользкой коркой
Лев ИСТОМИН
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ДТП происходят из-за того, что водители не берут во внимание состояние дорог в городе.ДТП происходят из-за того, что водители не берут во внимание состояние дорог в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на 21 октября в Екатеринбурге прошел ледяной дождь, к утру улицы города покрылись скользкой коркой.

Утром и днем в понедельник на улицах Екатеринбурга произошли десятки дорожно-транспортных происшествий. Так, на Московском тракте несколько автомобилей вылетели в кювет, на улице Шефской столкнулись несколько автомобилей. А на пересечении Малышева и Гагарина троллейбус влетел в столб.

Также на Сибирском тракте пожарный автомобиль столкнулся с легковушкой. Из-за массовых ДТП инспекторы ограничили движение на нескольких участках улицы.

Погода внесла коррективы и в график авиасообщения. Так, пассажирский борт, следовавший утром из Стамбула в Екатеринбурге, вынужденно приземлился в Уфе.

На улице города с утра вышли на борьбу с ледовым пленом десятки единиц спецтранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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