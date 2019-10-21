Ледяной дождь стал причиной почти сотни ДТП в Екатеринбурге
В ночь на 21 октября в Екатеринбурге прошел ледяной дождь, к утру улицы города покрылись скользкой коркой.
Утром и днем в понедельник на улицах Екатеринбурга произошли десятки дорожно-транспортных происшествий. Так, на Московском тракте несколько автомобилей вылетели в кювет, на улице Шефской столкнулись несколько автомобилей. А на пересечении Малышева и Гагарина троллейбус влетел в столб.
Также на Сибирском тракте пожарный автомобиль столкнулся с легковушкой. Из-за массовых ДТП инспекторы ограничили движение на нескольких участках улицы.
Погода внесла коррективы и в график авиасообщения. Так, пассажирский борт, следовавший утром из Стамбула в Екатеринбурге, вынужденно приземлился в Уфе.
На улице города с утра вышли на борьбу с ледовым пленом десятки единиц спецтранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU