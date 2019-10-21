2019-10-21T14:51:14+03:00
Экономика

Екатеринбург - крепкий город: Белоруссия и Свердловская область продолжат сотрудничество

Свердловский губернатор и мэр столицы Урала встретились с президентом Белоруссии
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиФото: Департамент информационной политики Свердловской области
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский в понедельник, 21 октября, побывали с рабочим визитом в столице Республики Беларусь городе Минске, где встретились с президентом страны Александром Высокинским.

- Я бывал, к счастью, в Свердловске, и мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Я сравниваю его с Белоруссией. Приветствуя вас на белорусской земле, я всегда говорю, что это и ваша земля. Свердловская область, несмотря на такую географическую удаленность, - надежный партнер для Белоруссии, это близкие нам люди и близкий регион. В Уральском регионе мы работаем очень давно, успешно, - рассказал Александр Лукашенко.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Стороны на встрече обсудили дальнейшее сотрудничество Свердловской области и Белоруссии.

- В составе нашей делегации большое количество промышленников, которые уже провели переговоры с белорусскими партнерами о развитии и углублении нашего сотрудничества, - сказал Евгений Куйвашев.

Уральские предприятия давно используют технику из Белоруссии. К примеру, 60 % всех техники в аграрном секторе Свердловской области – из республики Беларусь.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам Евгения Куйвашева, предприятия Свердловской области преуспели в сфере информационных технологий и обмена данными. Поэтому белорусские коллеги могут использовать этот опыт.

Также Белоруссия и Свердловская область могут заниматься совместными проектами в сферах образования и здравоохранения, а также в развитии волонтерского движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник удался: житель Екатеринбурга изнасиловал девушку в день рождения и оказался в тюрьме
Запуск новой инвестиционной системы
Ледяной дождь стал причиной почти сотни ДТП в Екатеринбурге
Банк «УРАЛСИБ» предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
«Ударил кулаком по лицу и набросился сверху»: екатеринбуржцу, изнасиловавшему свою подругу, дали четыре года тюрьмы
За первую половину дня из-за гололеда в Екатеринбурге произошло 90 ДТП
Прокуратура проверит, насколько власти Екатеринбурга готовы к гололеду
Победа в 19 раз: уральские волейболисты-паралимпийцы обыграли Москву и вновь стали чемпионами России
Уральские синоптики объяснили, когда в Екатеринбурге закончатся теплые дни
В Ирбите археологи отыскали фарфоровую посуду XVIII - XIX веков
Праздновали день рождения раньше времени: на Урале прощаются с погибшими в ДТП красавицами
Реализация майских указов президента
На Урале прокуратура проверит МУП, где из-за обвала грунта во время работ погиб рабочий
«Есть личная спа-зона»: В центре Екатеринбурга за баснословные деньги продают элитный пентхаус