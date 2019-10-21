Екатеринбург - крепкий город: Белоруссия и Свердловская область продолжат сотрудничество

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-21T14:51:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский в понедельник, 21 октября, побывали с рабочим визитом в столице Республики Беларусь городе Минске, где встретились с президентом страны Александром Высокинским.

- Я бывал, к счастью, в Свердловске, и мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Я сравниваю его с Белоруссией. Приветствуя вас на белорусской земле, я всегда говорю, что это и ваша земля. Свердловская область, несмотря на такую географическую удаленность, - надежный партнер для Белоруссии, это близкие нам люди и близкий регион. В Уральском регионе мы работаем очень давно, успешно, - рассказал Александр Лукашенко.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Стороны на встрече обсудили дальнейшее сотрудничество Свердловской области и Белоруссии.

- В составе нашей делегации большое количество промышленников, которые уже провели переговоры с белорусскими партнерами о развитии и углублении нашего сотрудничества, - сказал Евгений Куйвашев.

Уральские предприятия давно используют технику из Белоруссии. К примеру, 60 % всех техники в аграрном секторе Свердловской области – из республики Беларусь.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам Евгения Куйвашева, предприятия Свердловской области преуспели в сфере информационных технологий и обмена данными. Поэтому белорусские коллеги могут использовать этот опыт.

Также Белоруссия и Свердловская область могут заниматься совместными проектами в сферах образования и здравоохранения, а также в развитии волонтерского движения.

ИСТОЧНИК KP.RU