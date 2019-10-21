2019-10-21T15:22:51+03:00
Общество

В Ирбите археологи отыскали фарфоровую посуду XVIII - XIX веков

Находку уже включили в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ
Мария Трапезникова
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Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской областиФото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области
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Археологи из Ирбита во время обследования почвы, чуть севернее «Пассажа» - Главного павильона Ирбитской ярмарки, обнаружили части посуды времен XVIII - XIX веков.

- Находки выявленного памятника археологии представлены фрагментами керамических сосудов, фарфоровой посуды, фрагментом стельки из кожи, железных изделий, монетой 1841 года и берестяным туесом (Круглый берестяной короб с плотно прилегающей крышкой - Прим. ред.), - рассказали в пресс-службе Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Вместе с посудой археологи обнаружили монету 1841 года. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

Вместе с посудой археологи обнаружили монету 1841 года. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

Все находки включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Теперь они подлежат государственной охране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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